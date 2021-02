Bei "Bio" denken die meisten an gesunde Ernährung, ökologische Landwirtschaft oder artgerechte Tierhaltung. Aber wie ist das beispielsweise mit Biomasse oder Biokraftstoffen ? Gelten da dieselben Kriterien wie bei Biolebensmitteln oder warum spricht man hier überhaupt von "Bio"? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine neue Broschüre des KoNaRo - Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe , das seinen Sitz in Straubing hat. Neben Definitionen und Produktbeispielen gibt die Veröffentlichung einen Überblick über die wichtigsten Siegel und Kennzeichnungen, die Verbrauchern beim nachhaltigen Einkauf helfen können.

Rund um die Vorsilbe "Bio" kommt es immer wieder zu Unsicherheit und Missverständnissen, heißt es in der Pressemitteilung. Die neue KoNaRo-Broschüre "Alles Bio oder was?" versucht hier Licht ins Dunkel der Begriffsvielfalt zu bringen. Sie erklärt beispielsweise, was genau man unter einem "Biokunststoff", einem " Biokraftstoff " oder einem "Biobrennstoff" versteht, was die Produkte leisten können und wieso bei unterschiedlichen Produktgruppen unterschiedliche Eigenschaften wichtig sind.

Denn in der Fachwelt sind die Begriffe über Normen und Gesetze ganz exakt geregelt. Anders sieht es aus, wenn man Verbraucher nach den Produkten befragt. Ihre Vorstellungen und Erwartungen unterscheiden sich in vielen Fällen ganz wesentlich von den Definitionen der Fachwelt und die erwähnten Normen und Gesetze sind oft gar nicht bekannt. Dies will das KoNaRo ändern.

Die Broschüre geht darum auch speziell darauf ein, welche Kriterien für eine nachhaltige Kaufentscheidung wichtig sind. Sie zeigt, worauf bei den unterschiedlichen Produktgruppen geachtet werden sollte und an welchen Normen, Siegeln und Zertifizierungen sich nachhaltige Produkte erkennen lassen. Die Broschüre steht unter www.konaro.de/veroeffentlichungen/ kostenlos zum Download zur Verfügung. red