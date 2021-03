Adelsdorf — In der Aischgrundhalle stellte die Leiterin der Sozialen Dienste, Heike Zahnleiter, dem Gremium die Bevölkerungsprognose vor, welche um den Bereich "Schule" erweitert wurde. "Momentan haben wir im Krippenbereich Platz für 65 Prozent der Krippenkinder, die einen Platzanspruch hätten", erläuterte Zahnleiter. Im Kindergartenbereich läge die Prognose bei 500 Kindern, 490 Plätze seien vorhanden und ausgebucht. Es gäbe noch Restplätze in der "Flohkiste" in Neuhaus, aber diese sei von Adelsdorf aus nicht fußläufig zu erreichen. "Wir überlegen, ob wir im Anschluss an den Kindergarten Regenbogen eine Naturgruppe anschließen können", sagte Zahnleiter, allerdings müsste dies noch abgeklärt werden.

Sieben Stunden draußen

In der "Ackergruppe", in welcher den Kindern das Pflanzen und das Hegen nähergebracht würde, sie etwas wachsen sehen könnten, wären die Kleinen sieben Stunden am Tag draußen. Eine Möglichkeit als Unterschlupf und die Nähe zum Kindergarten wären aber gegeben. Im Schulbereich gibt es aktuell 17 Klassen mit ungefähr 400 Kindern. "Ungefähr, weil die Zahl monatlich steigt durch die Zuzüge", erklärte Zahnleiter. "Im nächsten Jahr gehen wir davon aus, dass 19 Klassen gebildet werden. Es verlassen weniger Schüler die Grundschule , als neu in die Schule kommen." Was fehle, seien separate Räume für Mittagessen und AG-Angebote. Dies wäre besonders im Bezug auf den "gebundenen Ganztag" wünschenswert, wo die Kinder bis 14 oder 15 Uhr in der Schule blieben. Hinzu käme, dass die Schule in den 60ern und 70ern erbaut wurde. "Irgendwann steht mal eine Generalsanierung an." Zahnleiter wünsche sich ein Sanierungskonzept von einem Profi.