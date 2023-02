In Weisendorf sind am Donnerstag pünktlich um 11.11 Uhr Elferrat und Gardemädchen der Blummazupfer mit Präsident Matthias Petsch und Abteilungsleiter Daniel Weiß an der Spitze zur Schlüsselrückgabe zum Rathaus marschiert. Den Schlüssel gab Sitzungspräsident Matthias Petsch mit anfangs ernster Miene an Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein zurück.

Süßigkeiten im Sitzungssaal

Die Mienen hellten sich nach dem Geldbeutewaschen wieder, als der Bürgermeister in den Sitzungssaal zu Getränken und Süßigkeiten einlud und sich bei den Blummazupfern für die Prunksitzungen und den gut besuchten Kinderfasching bedankte.

Ferdinand Petsch sprach von einer tollen Saison. „Nach der Session ist vor der Session, denn nach einer kurzen Pause beginnen wir wieder mit dem Training“, sagte er. Traditionell ließen die Blummazupfer die Schlüsselrückgabe in den Bürgerstuben mit einem Heringsessen ausklingen.