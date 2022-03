Das Polizeipräsidium Mittelfranken bekommt auch in diesem Frühjahr wieder Personalnachwuchs. Zum 1. März begannen insgesamt 124 Beamtinnen und Beamte ihren Dienst für die mittelfränkische Polizei . Polizeivizepräsident Adolf Blöchl begrüßte sie persönlich.

Stellvertretend für die insgesamt 124 Beamtinnen und Beamten begrüßte der Vizepräsident der mittelfränkischen Polizei am Dienstagvormittag eine Delegation von 37 neuen Kolleginnen und Kollegen in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Wallensteinstraße. Die bei der Veranstaltung anwesenden Frauen und Männer werden künftig in den unterschiedlichsten Bereichen der mittelfränkischen Polizei ihren Dienst leisten. So waren sowohl Neuzugänge der Polizeiinspektionen Nürnberg-Mitte und Nürnberg-West als auch künftige Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei, der Spezialeinheiten Nordbayern sowie des mittelfränkischen Unterstützungskommandos stellvertretend für die insgesamt 85 neuen Kollegen und 39 neuen Kolleginnen im Wallensteinareal vor Ort.

Die Nachwuchskräfte werden zum überwiegenden Teil von der Bayerischen Bereitschaftspolizei zum Polizeipräsidium Mittelfranken versetzt. Zuvor haben die Beamten entweder an den unterschiedlichsten bayerischen Standorten unmittelbar ihre Ausbildung erfolgreich beendet oder bereits erste Polizeierfahrung im Rahmen einer Verwendung bei einer Einsatzeinheit gesammelt. Den erfreulichen 124 Neuzugängen beim Polizeipräsidium Mittelfranken stehen jedoch auch Abgänge gegenüber. So wurden allein 97 Beamte in den letzten sechs Monaten in den wohlverdienten Ruhestand versetzt. Weitere 29 Beamte wechselten zudem zu anderen Verbänden der Bayerischen Polizei . red