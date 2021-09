Den Besuchern des Kulturfestivals am Wochenende ist es aufgefallen: Es gibt bald einen zweiten Barbershop in der Innenstadt. „Style Barbershop“ nennt sich der Salon, der am Freitag eröffnet. Er ist in die ehemalige Metzgerei Welker gezogen, die zuletzt von Welkers Branchenkollegen Seeberger genutzt wurde. Der ist ja seit längerem ein paar Meter weiter im früheren „Wein & Fein“ am Türmersturm zu finden. Neue Mieter sind Jien Merkhan und ihr Mann Dashtwan aus Nürnberg, sie stammen aus dem Irak. Die beiden sind die Besitzer und haben selbst andere Berufe, wie Jien sagt. Um die Kunden kümmern sich eine Meisterin und der Cousin des Ehemannes. Jien ist in Franken aufgewachsen. Die Mutter von drei Kindern will an den ersten Tagen zugegen sein. Foto: Bernhard Panzer