Der Heimatverein Höchstadt ist Gastgeber für die Geburtstagsfeier zum zehnjährigen Bestehen der Musikgruppe „4 Souls“. Am Freitag, 5. Mai, werden die „4 Souls“ in der Fortuna-Kulturfabrik feiern.

Doch sie sind nicht alleine auf der Bühne. Es werden musikalische Wegbegleiter und Freunde erwartet, die es gemeinsam mit mit den „4 Souls“ richtig krachen lassen wollen. Geboren 2013 aus einer Kaffeelaune heraus, begeistern die vier Freunde das Publikum deutschlandweit nun schon zehn Jahre lang mit ihrer feinen Art, bekannte und eigene Songs akustisch zu arrangieren und zu interpretieren.

Der Name ist Programm und so spielen sie für die Seelen. Mit ihrer Leidenschaft treffen sie den Nerv des Publikums. Dessen Seelen zu berühren, ist das erklärte Ziel der „4 Souls“, verbunden mit dem Versprechen, erst dann die Bühne zu verlassen, wenn sie den anwesenden Musikliebhabern ein dauerhaftes Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.

Die „4 Souls“ sind Sonja Tonn (Gesang, Gitarre, Ukulele), Jürgen Hoffmann (Gitarre, Dobro), Christian Pöllmann (Gesang, Gitarre, Bass) und Thomas „Wulli“ Wullschläger (Gesang, Gitarre).

Einlass in den Kultursaal der Fortuna-Kulturfabrik ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Tickets für 26 Euro gibt es im Vorverkauf und für 28 Euro an der Abendkasse. Vorverkauf in der Fortuna-Kulturfabrik, Bahnhofstraße 9, Höchstadt, Telefon 09193/5033160, beim Heimatverein Höchstadt, Telefon 0151/27185172, bei Bücher-Schmidt, Adelsdorf, Hauptstraße 6, in Erlangen Kartenvorverkauf Fuchsenwiese, in Herzogenaurach „Bücher, Medien und mehr“, in Nürnberg im „Musikbüro“ unter Telefon 0178/7878364. red