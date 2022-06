Am Samstag, 25. Juni, lädt der Heimatverein Höchstadt und Umgebung zu einem romantisch-musikalischen Abendkonzert und Dämmerschoppen in den Garten der Weinstube „Zum Zwetschger“. Es spielt das Quintett „Höchstadter Sax’n“ von 19 bis 22 Uhr Melodien jeglichen Genres. Lieder und Weisen von „Corona adé“ bis „Warum ist’s an der Aisch so schön“ sollen Pandemie-Schäden vergessen lassen. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei ( Spenden für die Musik möglich). Reservierungen sind möglich unter Telefon 0151/27185172 oder E-Mail an reinhard.grasse@outlook.de. Foto: Reinhard Grasse