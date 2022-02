Das Damensalonorchester „Lizzy und die weißen Lilien “ wollte eigentlich schon am 21. März im Jahr 2020 auf Einladung des Kulturvereins „ Bänkla “ nach Uehlfeld kommen. Doch Corona hatte einen Strich durch die Rechnung gemacht, das Konzert musste verschoben werden. Jetzt kann das Event endlich stattfinden: am Samstag, 19. März, Beginn um 20 Uhr im Saal der Brauerei Prechtel. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden Besucher gebeten, ihre gekauften Karten bis 5. März in den unten angegebenen Vorverkaufsstellen in aktuell gültige Karten umzutauschen. Falls der Aufführungstermin nicht passen sollte, können die Karten auch zurückgegeben werden und die Käufer erhalten ihr Geld zurück. Das geht an folgenden Stellen: in Uehlfeld in der Brauerei Prechtel, in Neustadt in der Buchhandlung Schmidt und in Höchstadt in der Bücherstube. Bei Fragen oder Problemen gibt es Auskunft unter folgenden Telefonnummern: 09163/8367 oder 09163/8575. „Lizzy und die weißen Rosen“ besteht aus fünf hochvirtuosen, ausgezeichneten Musikerinnen um die Kabarettpreisträgerin Lizzy Aumeier. Sie widmen sich den Geheimnissen weiblicher Legenden, der „femmes fatales“. Foto: PR