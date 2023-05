„Der Wahnsinn hat Methode“: Deutliche und warnende Worte fand Professor Klaus Josef Lutz, Präsident der IHK München und Oberbayern, und bis vor kurzem noch Vorstandsvorsitzender der Baywa AG , zur Energie- und Wirtschaftspolitik in Deutschland und Europa und warnte vor den Konsequenzen, die er sieht. Er war zu Gast beim Unternehmerfrühstück der Mittelstandsunion (MU) Erlangen-Höchstadt im Acantus-Hotel, Weisendorf/ Oberlindach . Der MU-Kreisvorsitzende Peter Brehm und MdL Walter Nussel hatten ihn eingeladen.

Bereits vor zwei Jahren hatte Lutz vor steigender Inflation vor allem bei Energie und Lebensmitteln − im vergangenen Monat stiegen sie um 22 Prozent − gewarnt. Die IHK hatte sich auch gegen eine Abschaltung der Atomkraftwerke ausgesprochen und einen Industriestrompreis für Deutschland und Europa verlangt.

Rund 100 Unternehmer aus dem Landkreis bekamen im Beisein von Innenminister Joachim Herrmann zu hören, dass es aktuell zwar keine Energiemangellage, jedoch ein deutliches Energieproblem gebe. Steigende Kosten, der Ausstieg aus der Atomenergie ohne geeignete Brückentechnologien und eine ideologisch getriebene Technologieoffenheit in der Bundespolitik würden die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Vergleich gefährden, so die Meinung des Referenten.

Ohne die Industriestrompreisbremse, wie schon vor zwei Jahren gefordert, so Lutz, werde sich der schleichende Prozess der De-Industrialisierung Deutschlands weiter fortsetzen. Das werde durch das vom Bundeskabinett beschlossene Energieeffizienzgesetz weiter verschärft, sollte dieses im Bundestag nicht gestoppt werden. Die von der Bundesregierung vielfach betontet „Flexibilisierung“ bedeute nichts anderes als die Flexibilisierung der Abschaltung bei Energieengpässen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Redners lag auf der fehlenden Beachtung der Abhängigkeit Deutschlands von Ressourcen aus dem Ausland, insbesondere aus China. Deutschland könne nur „aus dem Kopf“ heraus überleben, indem es Ressourcen von außerhalb sinnvoll verwerte und neue Technologien entwickele.

Jobs stehen auf dem Spiel

In der Chip-Industrie und bei der Photovoltaik habe man bereits die Vorreiterrolle verloren; dies drohe nun auch in der Automobilbranche. Das gefährde nicht nur Tausende von Arbeitsplätzen, sondern auch den Wohlstand des Landes. Individuelle und unternehmerische Freiheit sowie Demokratie seien die Werte und Voraussetzung für eine soziale und nachhaltige Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards , betonte Lutz.

Dann wartete er noch mit einigen deftigen Formulierungen auf: wirtschaftspolitisch sei man aktuell auf dem Weg in die DDR 2.0; „Baerbock wird in den Medien für etwas gefeiert, wofür man früher als Chefdiplomat gefeuert worden wäre. Sie verkennt die Abhängigkeit Deutschlands von China, denn von neun Rohstoffen, die die Industrie braucht, kommen sieben von dort.“ Eine weitere Behauptung: „Viele Minister und Staatssekretäre haben keine Ahnung, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel.“ Sein Ratschlag an Finanzminister Christian Lindner : „die Koalition verlassen und Neuwahlen riskieren.“ achtel/lh