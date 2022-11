Im Frühjahr und im Herbst ziehen die Fischer des Höchstadter Fischereivereins los, um die Aischufer, Biotope und Gräben von Müll zu reinigen. Unter der Regie von Wasserwart Sebastian Baum gingen verschiedene Gruppen entlang der Gewässer und sammelten in mehreren Säcken diesen Unrat. Erfreulich, so teilten die Fischer mit, sei gewesen, dass gegenüber früheren Jahren nicht mehr so viel Müll zu tragen war. Auch ein Rettungsring war unter dem Unrat.

Als die Umweltaktion beendet war, spendierte Vorsitzender Klaus Mülle zur Stärkung eine Brotzeit. pn