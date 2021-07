Am Mittwoch um 16.30 Uhr bog eine Autofahrerin vom Pendlerparkplatz zwischen Dechsendorf und Heßdorf in die Staatsstraße ein und übersah einen von links heranfahrenden Motorradfahrer . Beim Aufprall verletzten sich die beiden Fahrer glücklicherweise nicht schwer. Sie mussten dennoch in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein sehr hoher Sachschaden.