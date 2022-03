Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Heroldsbach . Als der 55-jährige Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag von der Al-brecht-Dürer-Straße in die Hausener Straße abbog, gab er versehentlich zu viel Gas und driftete mit dem Hinterrad weg. Das Motorrad stellte sich auf und kippte nach rechts weg, so dass der Fahrer stürzte. Er wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.