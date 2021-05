Bei einem Mofa-Führer wurde am Freitag in der Gebbertstraße in Erlangen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Als das Mofa näher überprüft wurde, ergaben sich für die Polizeibeamten Verdachtsmomente, dass am Fahrzeug Manipulationen vorgenommen worden waren. Aus diesem Grunde wurde das „Mofa“ sichergestellt und auf dem Rollenprüfstand der Polizeiinspektion eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei konnte statt der für dieses Fahrzeug erlaubten Maximalgeschwindigkeit von 25 eine Geschwindigkeit von 62 Stundenkilometern festgestellt werden. Die mikroelektronische Steuereinheit, die für die Geschwindigkeitssteigerung verantwortlich war, wurde ausgebaut. Den Fahrzeugführer erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.