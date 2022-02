Vor fünf Jahren startete Möbel Fischer, das Möbelhaus aus Herzogenaurach und Forchheim, in eine intensive Phase der Digitalisierung und hat seitdem nach und nach konsequent alle Bereiche modernisiert, in denen sich digitale Potenziale eröffnet haben. In einer Pressemittelung informiert das Unternehmen, dass es nun als „Digitaler Champion im bayerischen Einzelhandel 2021“ ausgezeichnet wurde.

Tim Bauer ist der Leiter des Bereichs „Onlinemarketing & IT“ bei Möbel Fischer. Zusammen mit Geschäftsführerin Franziska Fischer erklärt er, dass der Startschuss für die umfassende digitale Ausrichtung mit seinem Eintritt ins Unternehmen gegeben wurde.

„Eigentlich sollte ich ja das Onlinemarketing machen“, sagt er. Doch dann wurde Projekt um Projekt umgesetzt.

Papierlose Beratung

Dazu gehören papierlose Möbel- und Küchenberatung – ohne Papierpreislisten, dafür mit digitalen Planungstools. Papierlose Kaufvertragsabwicklung per Tablet sowie PCs mit Signpads für die elektronische Unterschrift. Digitale Beratungsterminvereinbarung, Cloud-Telefonie mit Tablet und Headset im Verkauf und in der Auslieferung. Auch die papierlose Auslieferung der Ware an die Kunden mithilfe einer eigens entwickelten Auslieferungs-App gehört dazu. Neben diesen größeren Projekten gebe es noch jede Menge kleine Projekte, etwa automatisierte Abwesenheitsnotizen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und digitale Lohnzettel.

Persönliche Nähe bleibt

Doch Möbel- und Küchenkauf werden auch in Zukunft nicht komplett digital erfolgen, wie Franziska Fischer erklärt. „Menschen wollen weiterhin auch persönliche Kontakte pflegen, Beratungen vor Ort wahrnehmen, Möbel probesitzen, Texturen mit den eigenen Händen fühlen, Farbmuster direkt vor Augen haben – oder kurz gesagt: Ein Einkaufserlebnis mit allen Sinnen wahrnehmen.“

Bei aller Digitalisierung solle die persönliche Nähe auch in Zukunft gewährleistet sein, so die Geschäftsführerin. red