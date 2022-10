Der Bayerische Bauernverband (BBV), Bezirksverband Mittelfranken, die Landfrauen sowie der Verband der Milcherzeuger bieten vom heutigen Mittwoch bis zum Sonntag auf der Consumenta vielfältige Informationen und regionale Leckereien für interessierte Verbraucher auf ihrem großen Messestand in der Halle 1, Stand B21, an.

Landfrauen mit Leckereien

„Wir Landfrauen aus den Landkreisen Mittelfrankens sorgen mit fränkischen kulinarischen Leckereien, wie Feuerspatzen und Küchle sowie Kaffee für das leibliche Wohl der Messe- bzw. Standbesucher und laden zum Verweilen ein“, schreibt Bezirksbäuerin Christine Reitelshöfer, die auch seit kurzem neu gewählte Erste stellvertretende Landesbäuerin ist. Sie bieten aber auch Spaß und Informationen für Familien mit Kindern mit einem Trettraktor-Parcours oder zum Urlaub auf dem Bauernhof in Bayern, wirbt die Bezirksbäuerin für einen Standbesuch.

Auch das heimische Gemüse kommt nicht zu kurz. Die Landfrauen bieten am BBV-Stand täglich die große Gemüsevielfalt direkt aus dem Knoblauchsland, im Städtedreieck Nürnberg, Fürth und Erlangen zum Verkosten und Einkaufen an. „Wir Gemüseerzeuger stehen gerne auch für alle Fragen rund um Tomaten, Brokkoli und Co. aus der regionalen Erzeugung in den hiesigen Familienbetrieben zur Verfügung“, bietet die Nürnberger Kreisbäuerin Doris Greul-Leuzmann den Besuchern an.

Milcherzeuger machen auch mit

Ergänzt wird das Angebot durch den Verband der Milcherzeuger Bayern (VMB) mit schmackhaften Milchmixgetränken. An der großen, weithin sichtbaren Milchkanne des Verbandes der Milcherzeuger Bayern können die Besucher Milch und frisch gemixte Milchcocktails – „gerührt und geschüttelt“ – probieren, Rezepte und Informationen zur bayerischen Milchwirtschaft aus erster Hand bekommen. Für die kleinen Messebesucher steht das Malbuch „Mein Milchbauernhof“ zum Mitnehmen bereit. Milchbauer und Hobby-Bartender Wolfgang Scholz freut sich – zusammen mit der bayerischen Milchprinzessin Philomena Mögele – mit den Verbrauchern in direkten Dialog treten zu können. Die Landfrauen präsentieren auf dem BBV-Stand ihr Projekt „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“.

Täglich wechselnde Informationen für Schulklassen , Lehrerinnen und Lehrer werden von den BBV-Fachexpertinnen in einem echten kleinen Klassenzimmer auf dem Stand vermittelt. Von Mittwoch bis Freitag mit Voranmeldung über die Consumenta-Webseite und am Wochenende fortlaufend.

Alltagskompetenzen gefragt

Mehr Alltagskompetenzen in der Schule vermitteln, ist das Ziel und eine langjährige Forderung der BBV-Landfrauen. Dies wird seit dem Schuljahr 2020/2021 bei den Projektwochen „Schule fürs Leben“ umgesetzt. Wo kommen unsere Lebensmittel her? Wie kann ich damit gesund und lecker kochen? Was leistet die bayerische Landwirtschaft für unsere Gesellschaft?

Die Bauernfamilien informieren alle interessierten Messebesucher. Im Mittelpunkt stehen die sechs Handlungsfelder der Alltagskompetenz und Lebensökonomie, Ernährung, Gesundheit, Haushaltsführung, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten, Umweltverhalten und Digitales. Mehr dazu unter www.bayerischerbauernverband.de/Schule-fuers-Leben. red