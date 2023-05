Zur Jahreshauptversammlung hatte der Kreisverband Erlangen-Höchstadt des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) nach Heroldsberg geladen. Der Kreisvorsitzende Clemens Vykydal begrüßte neben Funktionären der 24 Musikvereine auch Landrat Alexander Tritthart sowie den Zweiten Bürgermeister des Marktes Heroldsberg, Udo Stammberger, und den Vorsitzenden des Musikrates, Bernhard Schwab.

In seinem Bericht dankte Vykydal den Vereinen für ihre geleistete Arbeit. Ein besonderer Dank ging dabei an den Gastgeber, das Vier-Schlösser-Orchester aus Heroldsberg und das Jugendblasorchester „Blas-Ju-He“, für die musikalische Eröffnung der Jahresversammlung mit Neuwahlen. So habe nach der Pandemie die Arbeit auf Kreisebene wieder volle Fahrt aufgenommen.

Besonders erfreulich im Jahresbericht von Clemens Vykydal war die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen im Kreisverband Erlangen-Höchstadt. Clemens Vykydal berichtete dann über die Angebote von Seminaren 2023. Zudem verwies er auf die aktuell laufende Kampagne zur Mitgliederwerbung für Musikgruppen, welche zentral durch den Nordbayerischen Musikbund organisiert wird.

Weiter ging es in der Tagesordnung mit dem Bericht der Jugendvertretung von Patricia Dresel. Sie erzählte hierbei über die Junior-Award-Verleihung im Rahmen des Adventskonzertes der Jugendkapelle Markt Eckental. Diese Verleihung kann beantragt werden und erfolgt dann bei Erfüllung der Voraussetzungen für besondere Arbeiten im Bereich der Jugendarbeit .

Die Neuwahlen ergaben: Kreisvorsitzender Clemens Vykydal, wei stellvertretende Kreisvorsitzende Georg Römer und Lorenz Vorrath, Kreisschriftführerin Heidrun Völlner, Kreisjugendvertreterin Patricia Dresel, Kreisehrungsbeauftragter Steffen Schmidt, Kreiskassierin Sandra Ebersberger, Beisitzer Martin Daschke und Horst Hagen, Delegierter Steffen Schmidt, Ersatzdelegierte Tanja Schwägerl, Evelyn Berier und Tobias Kohmann.

Richard Sänger