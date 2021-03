Herzogenaurach hat einen, Oberreichenbach startet demnächst mit dem Bau und Frauenaurach plant eine. Die Rede ist von einem sogenannten Pumptrack. Einem Rundkurs für Radfahrer, die nur durch Körperverlagerung ihr Rad über einen welligen Rundkurs in Bewegung setzen.

Offensichtlich sind die Pumptrack-Anlagen zurzeit der Renner. Die Stadt Erlangen ist schon lange auf der Suche nach einer geeigneten Fläche für eine Pumptrack-Anlage. Die CSU-Stadtratsfraktion will diese an der Willi-Grasser-Straße in Frauenaurach realisieren, so Fraktionsvorsitzender Christian Lehrmann und der CSU-Sprecher für Kinder , Jugend und Familien, Martin Ogiermann, in ihrem Stadtratsantrag. Nun sollen der Bau einer Pumptrack-Anlage geprüft, die Kosten ermittelt und die Ergebnisse dem Stadtrat zeitnah vorlegt werden.

Ein Blick über die Stadtgrenze in Richtung Herzogenaurach und Oberreichenbach würde sich lohnen, denn dort ist man schon ein Stückchen weiter. In Oberreichenbach wurde im Gemeinderat die Bahn bereits beschlossen. Die Fahrstrecke wird auf einem Gebiet von etwa 60 auf 45 Metern entstehen und hauptsächlich aus verdichteter Erde gebaut. Für Fortgeschrittene werden zwei Absprünge aus Holz und Metall integriert. Etwa 60 000 Euro wird die Gemeinde in dieses Projekt investieren müssen, wobei sie jedoch Fördermittel des Freistaats einplant.

Im Breitensport angekommen

Vorgestellt wurde dem Gemeinderat die Bahn von der Firma "DirtWays". Der Geschäftsführer Maximilian Gast ist optimistisch, dass die Firma im Frühjahr mit der Umsetzung beginnen kann. Immerhin geht es um einen Sport , "der im Grunde im Breitensport angekommen ist", erklärt er. Es sei mittlerweile mehr als ein Trend, sondern eine der vielen Möglichkeiten, die sich im Radsport bieten. "Es hat sich in den letzten fünf Jahren etabliert." Beurteilen kann der Unternehmer es unter anderen daran, da er mit seinem Unternehmen "Cycle Training" Events, unter anderem auch für Schulen, auf solchen Anlagen anbietet und durchführt.

Der Geschäftsführer der Erlanger CSU , Albrecht Börner, denkt, dass es schlichtweg ein attraktives Freizeitangebot schafft. "Die Idee ist ja schon älter, wir haben nun bei der Standortfrage geschaut." Und die Resonanzen seien sehr positiv. "Die Idee wurde im Ortsbeirat diskutiert und findet auch in den sozialen Medien breite Zustimmung."

Mit dem Flow durch die Bahn

Da stimmt auch Maximilian Gast zu. "Der Vorteil solch einer Anlage ist, dass sie viele Möglichkeiten für die Bürger bietet." Und fügt an: "Das ist der neue Bolzplatz in den Kommunen." Es gebe immer mehr Anfragen und für die Auftraggeber sei oftmals wichtig, dass diese Bahnen eben auch einen nachhaltigen Charakter haben. Neben den überschaubaren Kosten in den einfachen Versionen - also Erde und Lehm als Baumaterial - ließen sich die Bahnen auch wieder schnell zurückbauen.

Doch was macht den Spaß bei einem Sport aus, bei dem der Radler sich mit vollem Körpereinsatz und weniger durch das Treten der Pedale fortbewegen möchte. Der Experte weist auf vor allem zwei Punkte hin. "Das eine ist der Flow, ähnlich wie beim Skifahren ." Man komme bei der richtigen Umsetzung des Bewegungsablaufes eben in diesen Zustand. Das funktioniere auch recht schnell, der Sechsjährige erlebe das Gefühl ebenso wie der Profi. Der Flow sei ein Gefühl der Schwerelosigkeit. "Der Fahrer bekommt die Belastung gar nicht so mit." Klar: Irgendwann melde sich der Körper, es bleibt dann doch - in diesem Fall auch wie beim Skifahren , bei einer körperlichen Ertüchtigung mit allen Folgen einer sportlichen Aktivität. Und es sei natürlich auch die Gemeinschaft, die dieses Hobby mit sich bringe.

Anfänger einfach machen

Auf einen weiteren Nebenaspekt hoffen Börner und Gast auch. Dass die illegalen Tracks in den Wäldern ihren Zulauf verlieren und auf den offiziellen Strecken gefahren wird. Das Problem sei, dass es bei diesem Sport noch keine strukturelle Organisation gebe. Nun übernehmen die Kommunen zumindest ein Stück weit die infrastrukturelle Organisation.

Und zum Schluss gibt es noch einen Tipp für Anfänger von Gast. "Grundsätzlich gilt safety first, also Rad überprüfen, Helm aufsetzen und schauen, was die Mitstreiter auf der Bahn machen, um auf der Strecke Zusammenstöße zu vermeiden. Und sonst? Ausprobieren!" Das gilt bereits jetzt in Herzogenaurach und demnächst auch in Oberreichenbach und in Frauenaurach.