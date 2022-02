Am Montagmittag ist ein 41-jähriger Erlanger von Mitgliedern der Sicherheitswacht dabei angetroffen worden, wie er sich ohne vorgeschriebene Maske in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt aufhielt. Hierbei führte der 41-Jährige in seinem Rucksack noch eine 40 Zentimeter lange Machete mit. Die hinzugerufene Streife der Erlanger Polizei stellte die Machete sicher und belehrte den mit rund 2,0 Promille sichtlich angetrunken 41-Jährigen über die Einhaltung der Schutzvorschriften während der Coronapandemie. Gegen den Mann wurden Anzeigen erstattet. pol