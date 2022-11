Mit den „Melodas“, der legendären Musikband der 1960er Jahre, hat alles angefangen: Beim Tanz zu ihrer Musik hat es zwischen Dora und Gerhard „gefunkt“. Was in der Erlanger Jahn-Turnhalle begann, hat ein Leben lang gehalten. Jetzt feierten Dora und Gerhard Krug in Horbach (Markt Wachenroth) das Fest der diamantenen Hochzeit .

„Jung gefreit, nie bereut“ – das alte Sprichwort trifft genau auf die beiden heute 81-Jährigen zu. Dora Krug, eine geborene Neubauer aus Horbach , erlernte in Erlangen den Beruf der Fleisch-und Wurstverkäuferin.

Gerhard Krug stammt aus Schlesien und hatte 1963 bei der Post in Erlangen angefangen. Als Postzusteller war er viele Jahre auch in Mühlhausen tätig.

Zwei ihrer drei Kinder blieben in ihrer heimatlichen Umgebung. Der Sohn baute in Horbach eine Metzgerei auf. Die jüngste Krug-Tochter lebt allerdings in Florida/USA. Elf Enkel- und drei Urenkelkinder ließen die Familie wachsen.

Langeweile kennen die Jubelhochzeiter nicht: Dreimal die Woche trainieren sie für ihre Gesundheit im Fitnessstudio in Höchstadt. Dora Krug leitet zudem die Seniorenturngruppe im Turnverein Mühlhausen. Gerhard Krug trifft sich regelmäßig mit Freunden beim Stammtisch „Die jungen Männer“.

Zum 60. Ehejubiläum überbrachte der stellvertretende Landrat Martin Oberle Grüße des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Für die Marktgemeinde Wachenroth gratulierte Dritter Bürgermeister Felix Knorr. Evi Seeger