Studien- und Berufsberatung mal anders: Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Herzogenaurach entwickeln eine szenische Studienberatung zur Pflege. Eine Schulaufführung findet am Freitag, 11. November, ab 10 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt.

Die szenische Berufsberatung ist Teil der im September gestarteten Kampagne „Neue Pflege“ des Bayerischen Gesundheitsministerium, im Internet unter neuepflege.bayern. Das Gymnasium Herzogenaurach gehört zu den ersten Schulen im Freistaat, die in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium die Studienorientierung umsetzen.

Mit dem Abitur in der Tasche in einen Pflegeberuf einzusteigen, erscheint für viele doch ungewohnt. Doch längst bieten sich für junge Menschen auch hier Karrieremöglichkeiten, wie acht Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im Rahmen einer Projektwoche herausgearbeitet haben. Entstanden ist eine szenische Berufsberatung , die bei den Mitschülerinnen und Mitschülern Eindruck hinterlässt.

Das Konzept

Für die Theaterproduktion interviewten die Jugendlichen berufserfahrene Experten aus der Region, die in pflegerischen Gesundheitsberufen arbeiten oder an der Evangelischen Hochschule Nürnberg lehren oder studieren, und erhielten so einen Einblick in deren Berufsalltag.

Herausgekommen sind laut Pressemitteilung des Gymnasiums Alltagsgeschichten und berührende Momente, die verdeutlichen, wie wichtig ihr Beruf ist – aber auch, dass Pflege für Gymnasiasten eine spannende Option sein kann.

Seit 2004 bietet das duale Studium die Chance, eine Ausbildung im Pflegebereich mit einem Studium, etwa der Pflegewissenschaft, zu verbinden. Neuerdings ist an deutschen Hochschulen nun auch ein reines Pflegestudium möglich, etwa an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Die szenische Berufsberatung hat genau diese Perspektiven im Blick. Dringend werden Fachkräfte gesucht und junge Menschen, die über vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten Karriere machen können, Führungsaufgaben in Krankenhäusern und Altenheimen übernehmen, in Beratungsstellen tätig werden oder sich als Spezialisten selbstständig machen.

Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler durch Jean-Francois Drozak. Der Theaterpädagoge und sein Team touren im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege seit 2020 durch Bayern. Die szenische Berufsberatung wird in einer Talkshow im Beisein der Experten aufgeführt. Mehr Infos gibt es per E-Mail an KBO@gymnasium-herzogenaurach.de oder bei Jean-Francois Drozak unter Telefon 0178/6974186. red