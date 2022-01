Obwohl in diesem Jahr offiziell keine Feuerwerkskörper verkauft werden konnten, gab es offensichtlich vereinzelt doch Restbestände in einigen Familien , mit denen in Herzogenaurach das neue Jahr 2022 begrüßt wurde. Mit nur wenig Feuerwerk und Böllern gaben die Bürger trotzdem der Hoffnung Ausdruck, dass das kommende Jahr gut verlaufen möge. Über dem Nachthimmel der Stadt Herzogenaurach konnten aufmerksame Beobachter den bunten Feuerzauber bewundern, der einzelne Bereiche der Stadt in seinem magischen Licht erstrahlen ließ. Foto: Manfred Welker