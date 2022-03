Die Veranstaltung mit dem Kabarettisten Michael Krebs am Freitag, 18. März, in der Theaterbühne Fifty-Fifty in Erlangen muss aufgrund von Krankheit des Künstlers nochmals verschoben werden. Der Künstler bedauert dies sehr und wird sein Gastspiel am Samstag, 17. September, nachholen. Bereits erworbene Karten/Reservierungen behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit, können auf Wunsch aber auch an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden, wie die Veranstalter weiterhin mitteilten. red