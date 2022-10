Der Erlanger Maler Michael Engelhardt feiert seinen 70. Geburtstag und dies nimmt das Kunstmuseum zum Anlass, vom 30. Oktober bis zum 11. Dezember eine Ausstellung mit seinem Lebenswerk zu zeigen.

Eröffnung ist am Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr, in Anwesenheit des Künstlers. Es spricht Herbert Kurz, Kurator und Leiter des Kunstmuseums .

In der Ausstellung werden neben Werken aus den städtischen Sammlungen Erlangens und neuen Gemälden des Künstlers auch zahlreiche private Leihgaben gezeigt – eine Gelegenheit, viele dieser sonst sehr selten öffentlich zugänglichen Werke zu sehen.

Die Ausstellung im Kunstmuseum ist in Kapitel wie zum Beispiel Porträt, Landschaft, Stillleben, Hyperrealität, Akt, Beziehungswelten oder auch Architekturen gegliedert. Diese Themen sind sowohl in Gemälden als auch in verschiedenen grafischen Techniken vertreten, in denen Michael Engelhardt sein meisterliches Können unter Beweis stellt.

Besonders hervorzuheben ist dabei nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch sein einzigartiger Prozess der Bildfindung, der sich in fantastischen Welten und magischen Momenten ausdrückt. Viele Reisen in entlegene Winkel der Welt haben seine abendländisch geprägte, christlich-mythologische Denkweise mit der kontemplativen Erfahrung asiatischer Religionen zusammengeführt: In seinen Bildern spiegelt sich daher auch der große Kosmos menschlichen Unterbewusstseins. red