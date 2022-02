Die vorläufige Festnahme und Abarbeitung von insgesamt sechs Ladendieben aus dem Raum Bamberg hat am Montagnachmittag die Polizei Herzogenaurach beschäftigt.

Gegen 16.30 Uhr erhielt die Polizei Mitteilung über einen aus einem Herzogenauracher Sportartikel-Outlet flüchtenden Ladendieb . Mehrere zeitnah eintreffende Streifen der Polizei Herzogenaurach entdeckten den Tatverdächtigen sowie seine zwei Begleiter im Nahbereich des Tatortes und nahmen sie vorläufig fest.

Beim Überprüfen der Personen und ihrer mitgeführten Sachen fanden die Polizisten zahlreiches weiteres Diebesgut, teilweise auch von anderen Sport-Outlets. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Gegen die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 23 und 26 Jahren wurden Strafverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet.

Wieder drei Verdächtige

Nur wenig später wurden von einem Ladendetektiv ebenfalls drei verdächtige junge Männer der Polizei Herzogenaurach mitgeteilt, von denen zumindest einer vorher in einem Sport-Outlet geklaut hatte. Sie wurden nun in einem anderen Sport-Outlet gestellt. Auch hier fand die Polizei bei einer Durchsuchung bei allen weiteres Diebesgut. Da jeder der drei Tatverdächtigen für sich die Waren gestohlen hatte, wurde gegen jeden ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Auch in diesem Fall beläuft sich der Gesamtwert der entwendeten Waren auf mehrere Hundert Euro. pol