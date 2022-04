Zum Bericht „Erlanger Grüne distanzieren sich vom Bündnis für den Frieden “ im FT vom 14. April:

Weil das „Bündnis für Frieden “ trotz des Krieges in der Ukraine ein ausnahmsloses Verbot von Waffenexporten fordert, distanzieren sich die Erlanger Grünen von diesem Bündnis. „Dabei suchen wir nicht nach einer Erklärung, ob westliche Nationen für Putin einen Anlass zu diesem Krieg gegeben haben“ begründet Julia Bailey (Kreisvorstand der Grünen). Ganz einfach! Man muss nur Scheuklappen aufsetzen und schon ist alles wunderbar schwarz und weiß.

Um Frieden zu fördern und Kriege nicht zu nähren war es Maxime deutscher Politik, keine Waffen in Krisen- oder gar Kriegsgebiete zu liefern. Auf Drängen von Selenskyj und auch der Grünen wurde diese Maxime durchbrochen. Erst wurde Selenskyj mit Geld für oder gegen den Krieg versorgt, dann waren es Helme, dann Verteidigungswaffen, jetzt werden auch Angriffswaffen, nicht nur von Selenskyj, sondern auch von den Grünen, gefordert.

Wann schicken wir Soldaten in die Ukraine? War es nicht eine rot-grüne Bundesregierung , die als erste Bundeswehrsoldaten in den Krieg geschickt hat? Der Bösewicht waren damals die Taliban und der Kriegsschauplatz Afghanistan. Unsere Freiheit müssten wir am Hindukusch verteidigen, wurde uns eingeredet. Heute beherrschen die Taliban Afghanistan, unsere Freiheit ist dadurch nicht in Gefahr und die Unfreiheit der afghanischen Bevölkerung, besonders der Frauen, wurde durch unsere Kriegsbeteiligung nicht geringer.

Heute ist der Bösewicht nicht die Taliban , sondern Putin , und der Kriegsschauplatz nicht Afghanistan, sondern die Ukraine. Selenskyj und sein Botschafter in Berlin werden nicht müde, Deutschland zu beschimpfen, weil es nicht genügend Waffen liefert. Unser Bundespräsident ist in Kiew eine unerwünschte Person.

Es sind die Grünen, und nicht nur die Grünen, die trotz oder gar wegen dieser Angriffe auf unser Recht auf Selbstbestimmung die Forderung nach mehr Waffenlieferungen unterstützen. Mehr Waffen bedeuten mehr Krieg, mehr Leid, mehr Tote. Wir sollten uns eines Besseren besinnen und nicht Waffen, sondern Frieden stiften. Waffen sind Futter für den Krieg, Empathie, Gespräche und Verhandlungen sind Futter für den Frieden .

Wilhelm Hacker

Höchstadt