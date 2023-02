Gut ein Jahr nach dem Baustart im Januar 2022 ist nun die neue Tagesklinik der Kinder- und Jugendabteilung für Psychische Gesundheit des Uniklinikums Erlangen eröffnet worden. Wie die Klinik mitteilt, entstand durch den 700 Quadratmeter großen Ausbau des zweiten Obergeschosses des Gebäudes in der Hafenstraße mehr Platz für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche. Zunächst wurde nun die Tagesklinik für teilstationäre Behandlungen in Betrieb genommen; eine weitere Station, die direkt an die Tagesklinik angrenzt, soll voraussichtlich im Sommer eröffnen.

„Während der Corona-Pandemie haben psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland und auch in Bayern erheblich zugenommen“, berichtet Oberärztin PD Dr. Stefanie Horndasch von der Erlanger Kinderpsychiatrie . Dazu zählten allen voran Essstörungen, aber auch Depressionen, Ängste, Zwangsstörungen und soziale Auffälligkeiten. „In unserer neuen Tagesklinik wird es einen Schwerpunkt für Jugendliche mit Essstörungen geben“, erklärt Horndasch, die ab sofort zusammen mit Stationsleiter Marc Walther für die Patientenversorgung vor Ort zuständig ist. „Dabei wollen wir den Betroffenen und ihren Angehörigen noch mehr Flexibilität bieten, was die Anwesenheitszeiten betrifft. So soll zum Beispiel auch mal ein halber teilstationärer Tag möglich sein, ebenso der Besuch der eigenen Schule oder abendliche Familienessen hier bei uns.“ Neben einem Gruppen- und einem Bewegungsraum gibt es in der neuen Einrichtung auch ein Kreativzimmer mit Werkbänken.

Mehr Nachfrage als Angebot

„Die Nachfrage nach Therapieplätzen für Kinder und Jugendliche mit psychischen Beschwerden ist noch immer höher als das Angebot. Doch mit unserer neuen Tagesklinik haben wir einen wichtigen Schritt getan, um die Versorgung von jungen Patientinnen und Patienten zu verbessern“, erklärt Klinikleiter Prof. Dr. Gunther Moll. Einzugsgebiet der Erlanger Tagesklinik ist Mittelfranken. „Da die Betroffenen die Einrichtung tagsüber besuchen und abends wieder nach Hause dürfen, sollte die Anfahrtszeit maximal 30 Minuten betragen“, erklärt Stefanie Horndasch. Gerade nach einer stationären Therapie wechseln viele Patientinnen und Patienten zunächst in die tagesklinische Betreuung, bevor sie sich dann langsam wieder in den Alltag zu Hause integrieren. Die stationäre und die tagesklinische Therapie dauern kombiniert in der Regel drei bis sechs Monate.

Bisher verfügte die Kinderpsychiatrie des Uniklinikums Erlangen über zwei Stationen sowie eine Tagesklinik mit insgesamt 56 Behandlungsplätzen. Mit der neuen Tagesklinik und einer zusätzlichen dritten Station, die voraussichtlich ab Sommer belegt werden kann, erhält sie 16 weitere Plätze.