Pommersfelden — Der Mobilfunkmast in der "Raffet" bei Pommersfelden steht. "Endlich" werden manche Bürger der Gemeinde sagen, die bislang nur in ganz bestimmten Ecken ihres Gartens ein Funknetz hatten und telefonieren konnten. Wie überall gibt es aber auch in Pommersfelden Gegner, die Bedenken wegen einer möglichen Strahlenbelastung haben. Noch in den letzten Tagen hätten besorgte Bürger deshalb im Rathaus angerufen, berichtete Bürgermeister Gerd Dallner.

Dabei ist der Mobilfunkturm seit 2017 geplant. Seit der Genehmigung durch das Landratsamt im Sommer 2020 ist baurechtlich alles in trockenen Tüchern. Wie von vielen Bürgern gefordert, soll damit das Funkloch im Mobilfunknetz geschlossen werden. Bereits am Mittwoch wurde der in mehrere Teile zerlegte Sendemast mit Spezialfahrzeugen angeliefert. Am frühen Donnerstagmorgen begannen die Arbeiten auf dem Gemeindegrundstück, auf dem sich auch die Pumpstation befindet.

Mit einem Spezialkran aus Bamberg wurden die Betonkolosse in die Höhe gehievt. Schon bald befand sich der unterste Teil des Sendeturms an seinem endgültigen Standort . Bereits am Nachmittag sollten die Aufstellarbeiten abgeschlossen sein. Dann wird der Mast eine Höhe von 41 Metern haben. In Betrieb gehen werde er jedoch erst Mitte des Jahres, teilte Bürgermeister Dallner mit.