Zum fünften Mal ging die erfolgreiche Benefizveranstaltung „Lauf gegen Krebs“ mit 2240 begeisterten Teilnehmern im Erlanger Schlossgarten über die Bühne. Bei strahlendem Herbstwetter drehten Bambinis, Profis, Fußballer, Ehrenamtliche, Schüler, Lehrer und Sozialarbeiter, angefeuert von Musikern wie Wulli Wullschläger und Sonja Tonn, ihre Runden für den guten Zweck.

Mehr als 18.000 Runden kamen so an diesem Tag zusammen, was eine Gesamtstrecke von 16.500 Kilometer ergab.

„Bewegung und Ernährung können das Risiko senken, an Krebs zu erkranken. Ebenso kann aber Sport und Ernährung auch bei der Krebstherapie helfen,“ so Prof. Dr. Yurdagül Zopf, die zusammen mit Dr. Hans Joachim Herrmann im Erlanger Hector Center Krebspatienten behandelt.

Mit der U23 Mannschaft der Greuther Fürther nahmen auch Fußballprofis teil, die natürlich bei den Mitläufern Autogrammwünsche auslösten.

Der Präsident der Erlanger Universität, Prof. Dr. Joachim Hornegger, unterstützte als Schirmherr die Veranstaltung. Mit dem Spendenerlös können nun teure Trainingsgeräte angeschafft werden. red