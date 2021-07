Erhebliche Verstöße der Lenk- und Ruhezeiten hat die Verkehrspolizei Erlangen beim Fahrer eines Sattelzugs auf der A 3 festgestellt.

Der 34-Jährige war mit seinem Kühllaster auf dem Weg von Antalya nach Amsterdam. Beladen war der Auflieger mit frischem Obst. Fahrzeug und Fahrer wurden an der Rastanlage Steigerwald-Nord eingehend kontrolliert. Herausragend im negativen Sinne: Bei erlaubten zehn Stunden Lenkzeit wurde 25 Stunden ohne Unterbrechung gefahren. Die tägliche Ruhezeit betrug teils nur eineinviertel Stunden.

Insgesamt kommt auf den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von rund 8300 Euro zu. Aber auch gegen das Unternehmen wird ermittelt. Eine Überprüfung des Fahrtenschreibers bis zurück in den Dezember ergab eine so hohe Anzahl an Verstößen, dass die Bußgelder sich auf 123 000 Euro summieren. pol