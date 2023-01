Die Marktgemeinde will Planungen und Projektionen künftig an einem virtuellen Doppelgänger durchspielen. Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein und Verwaltungsleiterin Eva Fröhlich baten den Marktgemeinderat um Zustimmung zum Förderantrag.

Demnach sollen Mittel aus dem bayerischem Förderprogramm für die Modernisierung von Planungen genutzt werden. Die Verwaltung hat fristgerecht eine Bewerbung für das Projekt ,,TwinBy­Digitale Zwillinge für Bayern“ eingereicht.

Digitalministerin Judith Gerlach hatte zum Jahresauftakt ihre Pläne vorgestellt, Bayern zum modernen Digitalstaat auszubauen. Im Fokus dabei: technologische Lösungen für die Energiewende zum Nutzen von Wirtschaft und Kommunen im Freistaat.

Vernetzung von Daten

Bereits heute werden digitale Zwillinge in einigen Kommunen erfolgreich eingesetzt, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, zum Beispiel in den Bereichen Energie, Mobilität , Stadtplanung oder Gesundheitsversorgung. Damit legt das Ministerium den Grundstein für eine standardisierte Verfügbarkeit und Vernetzung von Daten und unterstützt bayerische Kommunen, ein für sie wichtiges Thema mit ihrem individuellen Digitalen Zwilling anzugehen.

Projekt: Smart Village

Der Projektantrag wurde für ,,Smart Village Weisendorf − Möglichkeiten der lnnenentwicklung in 3 D“ gestellt. Die Kosten werden überschlägig auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Darin sind Kosten für die Beratung und Unterstützungsleistungen durch ausgewählte Dienstleister enthalten.

Die Kommunen erhalten eine Förderung für die Beratung und Coaching sowie die technische Unterstützung durch externe Dienstleister. Der technische Standard wird vorgegeben. Es erfolgt eine Unterstützung über eine Projektlaufzeit von zwölf Monaten. Der maximale Zuschussbetrag pro Förderung (Einzelvorhaben) betragt 50.000 Euro. Sollte der Markt Weisendorf eine Projekt-/Förderzusage erhalten, wird der Start laut Ministerium voraussichtlich Ende März sein.

„Der digitale Zwilling ist ein Versuch, die Realität so abzubilden, wie sie ist. Das können Häuser sein, Straßen, Bäume und Städte. Man steckt quasi seine Kommune in den Computer und kann Szenarien modellieren“, erklärt Eva Fröhlich. Die Vorteile liegen auf der Hand: „Man kann Dinge am Computer ausprobieren, ohne sie wirklich machen zu müssen“, so Fröhlich. Im Hinblick auf Fehlplanungen, zum Beispiel beim Bauen, kann das Kosten sparen.

Stadtplanung, Verkehr oder die Verwaltung: Die Zukunft der Stadt wird mit Daten gemacht. Es reicht allerdings nicht, bloß Informationen anzuhäufen, sie müssen auch sinnvoll verknüpft werden. Der digitale Zwilling als die Königsdisziplin kann sich für Kommunen durchaus lohnen: Denn am digitalen Abbild einer Stadt können verschiedene Szenarien modelliert werden, heißt es in der Beschreibung. Ein digitaler Zwilling ist gewissermaßen das virtuelle Abbild einer Stadt auf Basis von Echtzeit-Daten.

Mehrwert für die Bürger

Das kann Ressourcen sparen. Auch können Bürger besser über Projekte informiert und mitgenommen werden. In anderen Bereichen werden „ digitale Zwillinge“ schon seit einigen Jahren eingesetzt, um zum Beispiel Produktionsanlagen oder Gebäude zu planen oder zu optimieren. Der „urbane digitale Zwilling“ ist also die Anwendung einer vorhandenen Technologie auf die Stadtplanung. Mit einem visualisierten Gemeindemodell können verschiedene Situationen analysiert und zukünftige Szenarien simuliert werden, ohne in die reale Welt einzugreifen. Szenarien können simuliert, getestet und ihre Auswirkungen auf Mensch und Umwelt analysiert werden.

Es ist angedacht, den digitalen Zwilling als lnformationsplattform sowie als Planungsinstrument zu nutzen. Somit ergibt sich sowohl für die Verwaltung als auch für die Planer und nicht zuletzt auch für die Bürger ein Mehrwert.