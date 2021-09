Am kommenden Sonntag, 19. September, lädt der Tourismus- und Marketingverein Erlangen ab 15 Uhr zu einer barocken Kostümführung mit Markgraf Christian Ernst durch Erlangen ein. Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth gründete 1686 die Neustadt Christian Erlang und legte den Grundstein der Hugenottenkirche. Nach unzähligen Jahren im Dienst der kaiserlichen Armee begründete Christian Ernst zu guter Letzt mit der Aufnahme von französischen Religionsflüchtlingen in seinem Fürstentum die Offenheit, die Erlangens Tradition heute auszeichnet. Die Führung dauert 90 Minuten und kostet acht Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro. Es besteht keine generelle Maskenpflicht, jedoch sollte für die Stationen in Gebäuden eine FFP2-Maske mitgebracht werden. Treffpunkt der Führung ist der Eingang zum Schloss am Schlossplatz . Weitere Informationen gibt es auf erlangen.info/stadtfuehrungen. red