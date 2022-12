Das Stadtmuseum Herzogenaurach zeigt bis 22. Januar eine Ausstellung des Vereins Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie. Die Sonderschau stellt Originalprodukte deren Kopien gegenüber, die mittlerweile täuschend echt erscheinen.

Das Piratenprodukt profitiert dabei vom guten Ruf des Originalherstellers. Die Wirtschaft leidet aber erheblich unter den gefälschten Produkten. Auch die Unternehmen der Region bleiben davor nicht verschont.

Die Öffnungszeiten

Geöffnet ist das Stadtmuseum jeweils am Donnerstag von 17 bis 20 Uhr, am Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Zu sehen ist die Ausstellung auch an den Feiertagen 25./26. Dezember sowie 6. Januar. Das Stadtmuseum bleibt am 24. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. red