Sieht man von Beamten ab, werden langjährige Beschäftigungsverhältnisse immer seltener. Arbeitnehmer können oder müssen sich oft sehr flexibel im Wechsel ihrer beruflichen Einsatzorte verhalten.

Für 25 Jahre beruflichen Wirkens im öffentlichen Dienst beim gleichen Arbeitgeber zeichnete dieser Tage die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner eine Mitarbeiterin der Katholischen Kirchenstiftung St. Georg aus. Marion Zink arbeitet als Erzieherin in der Kita St. Hedwig in Höchstadt-Süd. Bereits ihre Ausbildung erfuhr sie beim selben Träger in der Kita St. Nikolaus.

Als Säule der Einrichtung bezeichnete deren Leiterin Beate Gehr ihre Mitarbeiterin . Die Mitarbeiterinnen von St. Hedwig gestalteten eine der Pandemie geschuldete kurze Ehrung ohne die Kinder, in deren Rahmen Stadtpfarrer Kilian Kemmer die Urkunde der Staatsministerin überreichte. Für Kemmer als Träger der Einrichtung stellt es an sich schon einen bemerkenswerten Umstand dar, wenn jemand 25 Jahre zum Wohle von Vorschulkindern arbeitet. Wenn dies beim selben Arbeitgeber geschieht, spielten Leidenschaft und Identifikation eine unübersehbare Rolle.

Marion Zink blickte in ihren Dankesworten auf die veränderten Umstände in ihrem Einsatz als Erzieherin zurück und nannte einen verlässlichen Träger als Garanten für die berufliche Verbundenheit über zweieinhalb Jahrzehnte. red