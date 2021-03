Ein Freund Höchstadts starb Ende vergangener Woche in Misdroy (Polen). Marian Wittlieb bleibt nicht nur den Angehörigen der St.-Georgspfarrei in Erinnerung. Denn weit über die Pfarreigrenzen hinaus streckte Marian Wittlieb seine Fühler aus, um den deutsch-polnischen Beziehungen Wege zu bereiten.

Wittlieb, der 1946 in Lauenburg (Pommern) am Rande der kaschubischen Schweiz geboren wurde, erhielt nach seiner Ausbildung in Stettin 1970 in Swinemünde die Priesterweihe . Bereits 1972 begann er für fünf Jahre seine weiterführenden Studien am Bibelinstitut in Rom, wo er sich mit seiner Doktorarbeit und dem Lizenziat auf die alttestamentliche Wissenschaft und die hebräische Sprache spezialisierte.

Als Folge dozierte er als Professor für biblische Wissenschaft und Hebräisch 20 Jahre lang am Priesterseminar und an der theologischen Fakultät seiner Heimatdiözese Stettin. Auch eine theologische Akademie für Laien leitete Wittlieb in Stettin während dieser Zeit als Filiale der Universität Warschau. Wittlieb wurde Domkapitular an der Kathedrale von Stettin. Immer wieder führten ihn Studienaufenthalte nach Deutschland, wo er bei einem der renommiertesten Bibelwissenschaftler, bei Professor Rudolf Schnackenburg in Würzburg seine akademische Habilitation einreichte.

Nachdem in Polen der eiserne Vorhang etwas früher fiel, gründete Wittlieb Ende der 80er Jahre die überregionale Kirchenzeitung " Kirche an Oder und Ostsee", betreute er schon Jahre vorher als Chefredaktor die Zeitschrift "Wissenschaftliche kirchliche Studien". Auch der kirchliche Rundfunksender ASS geht auf Wittliebs Initiative zurück. Schlussendlich wünschte sich Wittlieb eine Pfarrei an der Ostsee, dem Gebiet, das der Bamberger Bischof Otto im 12. Jahrhundert missionierte.

1998 ging sein Wunsch in Erfüllung und Marian Wittlieb erhielt die Pfarrei Misdroy anvertraut, eine Kulturmetropole auf der Insel Wollin. Anfänglich verband Wittlieb noch sein akademisches Wirken mit der Pfarreiarbeit, was seiner Gesundheit zunehmend schadete. Seit 2004 wirkte er ausschließlich als Seelsorger. Ab 1992 übernahm Wittlieb alljährlich die seelsorgliche Urlaubsvertretung in Höchstadt. Daraus erwuchs 1997 die Pfarreipartnerschaft mit Swinemünde, die von Höchstadter Seite aus Georg Söhnlein und Burkhard Farrenkopf bewarben.

Seit über 10 Jahren ließ es die Gesundheit nicht mehr zu, dass Wittlieb sich auf lange Reisen begab. Das 20-jährige Jubiläum der Pfarreipartnerschaft feierte er 2017 in Swinemünde mit und freute sich, dass in Höchstadt sogar eine Straße nach dieser nordpolnischen Stadt an der Ostsee benannt wurde. Aufgrund seiner Verdienste um die Völkerverständigung, die Bistums- und Pfarreipartnerschaften wurde Marian Wittlieb bereits 1997 zum Ehrendomherr in Bamberg ernannt. Zu gegebener Zeit findet in der Höchstadter Stadtpfarrkirche ein Trauergottesdienst für Marian Wittlieb statt.

Auf der Homepage der St.-Georgspfarrei werden Beisetzungsfeierlichkeiten bekannt gegeben, die mit einem Link die Teilnahme an der Livestream Übertragung ermöglichen. LM