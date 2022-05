In hervorragender geistiger Frische hat in Wüstenbuch (Stadt Schlüsselfeld) Maria Seeger, geborene Giehl, ihren 90. Geburtstag gefeiert.

Die Jubilarin wuchs zusammen mit ihrer älteren Schwester auf dem elterlichen Bauernhof auf und musste bereits als Kind viel in der Landwirtschaft mithelfen. Nach dem frühen Tod ihres Vaters übernahm die junge Frau den Hof. 1953 vermählte sie sich mit Peter Seeger aus Aschbach. Aus der Ehe gingen drei Söhne und zwei Töchter hervor. Das erste Kind starb bereits im Säuglingsalter. Auch ihr Mann verstarb bereits 1985 nach schwerer Krankheit.

Danach bewirtschaftete Maria Seeger alleine den Betrieb und pflegte viele Jahre lang ihre kranke Mutter. Der schwerste Schicksalsschlag im Leben der Jubilarin war der plötzliche Tod ihres Zwillingssohnes Norbert im Alter von nur 24 Jahren. Bis heute lebt Maria Seeger in der Familie des anderen Zwillingssohnes Harald und wird von Schwiegertochter Petra liebevoll umsorgt.

Mit großem Interesse verfolgt die Jubilarin noch alles, was in der Welt vor sich geht. Zu ihrem festen Tagesablauf gehört die tägliche Lektüre des Fränkischen Tags. Der ältesten Einwohnerin von Wüstenbuch gratulierten neben vielen Verwandten und Nachbarn auch sechs Enkel und acht Urenkelkinder. See