Am Sonntagnachmittag hielten sich schätzungsweise circa 150 Personen in Kleingruppen im Bereich der Aischwiesen und der dortigen Freizeitanlagen auf. Aufgrund der derzeit gültigen Verordnung zu den Infektionsschutzmaßnahmen ist es im Landkreis Erlangen-Höchstadt aufgrund der Sieben-Tage-Inzidenz über 100 nur gestattet, eine haushaltsfremde Person zu treffen. Da sich die Anwesenden über die Infektionsschutzmaßnahmen hinweggesetzt hatten, erfolgte durch Beamte der Polizei Höchstadt sukzessive die Aufforderung, diese Bereiche zu verlassen. Am dortigen Basketballplatz zeigte sich allerdings ein 38-Jähriger, der mit vier Bekannten ohne Mundschutz vor Ort war, uneinsichtig. Der Aufforderung, die Ansammlung aufzulösen und die Örtlichkeit zu verlassen, kam er demonstrativ nicht nach. Zudem verweigerte er vehement die Angaben seiner Personalien und stellte die gesamten Infektionsschutzmaßnahmen infrage. Bei weiterführenden Maßnahmen zur Identitätsfeststellung wurde er letztlich übergriffig, indem er einen Beamten schubste. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach einer Personalienfeststellung durfte er wieder gehen. Er wird sich nun jedoch unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals auf die aktuellen Vorschriften zum Infektionsschutz hin. pol