Im Zug von Forchheim nach Erlangen hat am Dienstag ein 18-Jähriger Mitreisende mit einem Messer bedroht . Ein sich im Zug befindender Polizeibeamter überwältigte ihn mit Hilfe von zwei Fahrgästen, wie die Bundespolizeiinspektion Nürnberg am Mittwoch mitteilte.

Am frühen Dienstagabend stieg der 18-jährige Deutsche in Forchheim in den Regionalexpress RE 42 ein, schrie laut und bedrohte die Reisenden mit einem Messer. Ein Beamter der bayerischen Polizei wurde auf die Situation aufmerksam und forderte den jungen Mann unter Androhung des Schlagstockeinsatzes auf, das Messer wegzulegen. Dieser steckte das Messer weg und wurde daraufhin von dem Beamten, unterstützt durch zwei Reisende, überwältigt, gefesselt und entwaffnet.

Sieben Zentimeter lange Klinge

Nach der Ankunft am Bahnhof Erlangen wurde der Festgenommene von Kräften der Polizeiinspektion Erlangen und der Bundespolizeiinspektion Nürnberg übernommen. Bei dem Tatwerkzeug handelt es sich um ein Taschenmesser mit einer Klingenlänge von sieben Zentimetern.

Der Tatverdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Bundespolizei leitete gegen den 18-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein. pol