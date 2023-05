Der Muttertagsmonat wird in der Tradition der katholischen Kirche dem besonderen Gedenken der Mutter Maria gewidmet. Mit Frühlingsblumen schmücken die Gläubigen die Bilder oder Figuren der Mutter Gottes und treffen sich zu abendlichen Maiandachten. Im südlichen Seitenschiff der Höchstadter Stadtpfarrkirche befindet sich der Marienaltar, der auch in diesem Jahr von Helga Geier sowie von Lia und Brigitte Sommerkorn als Maialtar geschmückt wurde. Maiandachten in der Stadtpfarrkirche bietet das Pastoralteam am Dienstag und Donnerstagabend in jeweils um 19 Uhr an. Auch am Dienstag, 23., und Freitag, 26. Mai, gibt es eigens gestaltete Maiandachten um 19 Uhr. An den Sonntagen 14. und 21. Mai finden an der Lourdesgrotte um 14 Uhr Maiandachten unter freiem Himmel statt. Die letzte Maiandacht beginnt am Pfingstmontag 29. Mai um 19 Uhr in der Pfarrkirche und endet dann an der Lourdesgrotte im Schwesterngarten. Nr