Dr. Michael Pflaum wird ab 1. September der neue katholische Pfarrer in Herzogenaurach und Niederndorf. Er übernimmt die Pfarreien St. Magdalena, St. Otto und St. Josef. Zeitgleich wird er auch der neue Pfarrer im Seelsorgebereich Aurach-Seebachgrund. Darüber informiert der Pfarrbrief.

Der 50-Jährige folgt damit Helmut Hetzel nach, der nach 16 Jahren Herzogenaurach verlässt und nach Bamberg wechselt (der FT berichtete).

Seit 2010 in Erlangen

Der gebürtige Nürnberger Michael Pflaum ist seit 1997 im kirchlichen Dienst, heißt es weiter. In Scheinfeld hat er sechs Jahre als Pastoralassistent und -referent gearbeitet. 2004 wurde er dann zum Priester geweiht und war anschließend in Nürnberg als Kaplan tätig. Von 2006 bis 2010 war er Stadtjugendseelsorger in Nürnberg.

Michael Pflaum ist seit 2010 Pfarrer von St. Peter und Paul sowie St. Marien in Erlangen Bruck, ebenso von der Heiligen Familie Tennenlohe und St. Kunigund Eltersdorf. Seit 2020 ist er zudem Dekan im Dekanat Erlangen. Der scheidende Pfarrer Helmut Hetzel kennt Michael Pflaum aus seiner Nürnberger Zeit. Pflaum war bereits dort sein Nachfolger als Kaplan und Jugendseelsorger. bp