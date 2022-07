„Von Baum zu Baum“ nennt sich ein literarischer Abendspaziergang im Herzen Erlangens. Zu der Führung und Lesung mit Rudolf Höcker am Donnerstag, 28. Juli, um 18 Uhr lädt der Botanische Garten ein. Der Eintritt kostet zehn Euro, Anmeldung ist unter gaerten-parks-botanik.de/sitemap/5_Kontakt/ möglich.

Die Bäume im Erlanger Schlossgarten und im Botanischen Garten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg werden im Rahmen des lyrisch-poetischen Baumspazierganges von Rudolf Höcker auf einzigartige Weise porträtiert. Bäume und Menschen sind seit langer Zeit emotional eng verbunden. Dies zeigt sich über die Jahrhunderte hinweg besonders in den Werken von Dichtkunst und Literatur und wird durch Vorträge an passenden Orten in der sommerlichen Garten- und Parkatmosphäre neu erlebbar. Schon Jean-Jacques Rousseau betont den ästhetischen Wert der Bäume als „Riesenlebewesen“.

Alexander von Humboldt

Im Vergleich dazu mutet die Mahnung des Naturforschers Alexander von Humboldt fast schon als religiös an, wenn er beschwört: „Habt Ehrfurcht vor dem Baum – er ist ein einziges Wunder.“ Bei Wilhelm Busch menschelt es, wenn er Bäume im Frühling hoffnungsfroh-poetisch mit dem Spruch „Die Bäume fahren im Frühling aus der Haut“ belegt.

Bäume haben die Menschen allein durch ihre unglaubliche Größe und ihr beeindruckendes Alter schon immer bewegt. Bei dem abendlichen Gartenspaziergang flanieren die Besucher von Baum zu Baum und lernen deren vielseitige Facetten in bester literarischer Form kennen. Botanische Reflexionen runden den Spaziergang ab und laden dazu ein, die beeindruckenden Fakten über diese stillen pflanzlichen Helden zu entdecken und als solche auch zu würdigen. red