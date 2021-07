Luftfilter, wie sie sich der bayerische Ministerpräsident für alle Kitas und Schulen ab September zum Ziel gesetzt hat, können in der Gemeinde Pommersfelden guten Gewissens als erledigt abgehakt werden. Wie Bürgermeister Gerd Dallner in der Gemeinderatssitzung erklärte, seien die Klassenräume der Schulen wie auch die Gruppenräume der Kitas bereits seit vergangenem Frühjahr mit Luftfiltern ausgestattet. In der Schule Pommersfelden und in der Krippe in Sambach seien ohnehin fest installierte Lüftungsanlagen vorhanden, so Dallner. see