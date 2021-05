In der Lohhofer Straße finden vom 31. Mai bis 2. Juni zwischen der Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße und dem Johann-Raab-Weg Straßenunterhaltsarbeiten im Gehweg und in der Fahrbahn statt. Aus diesem Grund muss der Bereich von der Einmündung Straßenäcker bis kurz nach der Einmündung Johann-Raab-Weg vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Der Fußgängerverkehr ist nicht betroffen. Radfahrer müssen gegebenenfalls absteigen. Der Anliegerverkehr in der Lohhofer Straße ist bis zur Baustelle frei, auch die Zufahrt in die Straße Straßenäcker. Die Einfahrt in den Johann-Raab-Weg über die Lohhofer Straße ist nicht möglich. Anlieger können über die Straßenäcker ausweichen. Der Durchfahrtsverkehr wird über die Wilhelm-Schaeffler-Straße, die Erlanger Straße und die Niederndorfer Hauptstraße umgeleitet. Die Herzo-Buslinie 275 wird ebenso umgeleitet. Während der Sperrung werden die Haltestellen Tiroler Straße, Montessori-Schule 2 und Lange Striche stadteinwärts nicht angefahren. Die Linie 275 hält stadtauswärts ersatzweise an den Haltestellen Tiroler Straße, Montessori-Schule 2 (direkt vor Schule) und Montessori-Schule 1. Die Haltestelle „Lange Striche“ entfällt ersatzlos.