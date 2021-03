Am Donnerstag übersah der Fahrer eines Pkw auf der A73 einen Lkw und fuhr auf diesen auf. Der Verursacher wurde leicht verletzt. Der 36-Jährige wechselte um 13.30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen und der Ausfahrt Erlangen-Bruck von der rechten Fahrspur auf den Verflechtungsstreifen. Dabei übersah er einen dort fahrenden Lkw und fuhr fast ungebremst auf. Der Pkw schob sich bis zur Windschutzscheibe unter den Laster. Der Verursacher erlitt Schnittverletzungen an der Hand und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 18 000 Euro. pol