Herabfallende Ladung hat ein Auto zwischen Höchstadt und Mühlhausen beschädigt. Die Fahrt hinter einem Lkw sorgte am frühen Samstagnachmittag am Auto eines 30-jährigen Mannes für Schaden von mindestens 1000 Euro, weil von dem Laster Ladung herabfiel, wie die Höchstadter Polizei mitteilte. Der Lkw hatte Hackschnitzel oder ähnliches geladen, die am Ende der Unterführung der Autobahn auf der Strecke von Mühlhausen nach Höchstadt wahrscheinlich aufgewirbelt wurden und dann auf das Auto fielen. Dabei wurde dessen Lack in Mitleidenschaft gezogen. red