Der Gesangverein „Liederkranz“ steht unter einer neuen Leitung. Und: Das Chorleiterehepaar Irina und Gabriel Konjaev wurde nach über 20 Jahren verabschiedet.

In der Jahresversammlung des „Liederkranz“ Höchstadt bedankten sich die scheidende Vorsitzende Maria Amtmann und Ehrenvorsitzender Adolf Linseis mit ausführlichen Rückblicken auf zahlreiche gelungene Konzerte und schöne Stunden bei dem in den Ruhestand ausscheidenden Chorleiterehepaar Irina und Gabriel Konjaev. Über 20 Jahre bereicherten die beiden den Gesangsverein .

Ebenso legten die langjährige Vorsitzende Maria Amtmann und Zweiter Vorsitzender Josef Maier ihre Ämter nieder. Resi Amon, die von Adolf Linseis für ihre über 40 Jahre lange Tätigkeit als Kassenwartin hervorgehoben wurde, gab ebenso ihre Zuständigkeiten ab.

Einstimmigkeit herrschte bei den Wahlen zur neuen Vorstandschaft. Den Vorsitz übernimmt Johannes Wagner, und Zweite Vorsitzende ist Anette Oberle; den Posten des Kassiers übernimmt Martin Oberle. Die Schriftführerin des Gesangvereins bleibt Ulrike Gross.

Musikalische Leitung gesucht

Nach der langen coronabedingten Zwangspause gilt es nun wieder, in Schwung zu kommen. Hierfür wird eine neue musikalische Leitung gesucht. Wer Interesse an dieser Tätigkeit hat, kann sich an die Vorstandschaft des Gesangvereins wenden, erreichbar unter Telefonnummer 01520/8598085.

Eine erste gemeinsame Singstunde findet am Montag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr erstmals in den Räumen der Ritter-von-Spix-Mittelschule statt. Dazu eingeladen sind auch neue Sängerinnen und Sänger . red