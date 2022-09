Weppersdorf — Eine „liebenswerte Dorfkirchweih“ wurde am letzten Septemberwochenende in Weppersdorf mit viel Engagement von den Beteiligten gefeiert. Vor allem spielte das Wetter mit, es blieb zum Raustanzen trocken. Neun Paare tanzten zu Kerwasliedern um die Linde in der Dorfmitte.

Bereits das Baumaufstellen am Samstag brachte eine gute Stimmung nach Weppersdorf . Zum Betzenraustanzen, allerdings ohne den Betz, fanden sich die Paare am Sonntag zusammen. Auf bewährte Weise spielten zuvor die Burschen, mit Unterstützung der Adelsdorfer Musikkapelle, ihre Mädchen im Dorf zusammen. An der Spitze zog Oberortsbursche Patrick Stillrich durch das Dorf, der für den geregelten Ablauf der Zeremonie und die passenden Kerwaslieder sorgte.

Im Schlepptau hatten die Kerwasburschen ihren Handwagen, auf dem sich der nötige Gerstensaft befand, denn auch Singen macht durstig. Im Unterschied zu anderen Dörfern werden aber in Weppersdorf die Mädchen nicht nur daheim abgeholt, sondern mit einem geschmückten Leiterwagen sogar zum Dorfplatz gefahren.

Bei ausgewählten Höfen holte jeder Bursche sein Mädchen ab und erhielt seine geschmückte Schürze umgebunden. Erst dann wurde das Mädchen zum Wagen geleitet.

Neun Schönheiten fanden auf dem Wagen Platz. Mehr hätten es wahrscheinlich gar nicht sein dürfen, sonst wäre es auf dem Gefährt, gezogen von einem Oldtimer-Bulldog, doch etwas eng geworden. Der Bautz, Typ AS 120 B mit dem Baujahr 1957, wurde von Bernhard Wiffler gesteuert. Ziel der Kolonne war die Linde neben der Kapelle, um die das Raustanzen stattfand.

Wecker bestimmt Siegespaar

Nach bewährter Weise sorgte ein Wecker für das Signal, wer das Siegespaar sein sollte. Mit den Kerwasburschen aus Adelsdorf, die sich zur Unterstützung beim Singen Gerd Egelseer aus Zweifelsheim geholt hatten, ergab sich ein gegenseitiges Ansingen.

Mark Fix mit seiner Partnerin Jule Sophie Wehmeier war gerade im Besitz des Zweiges, als der Wecker rasselte. Die Geschenke für das Siegespaar, ein Deckelkrug für den Tänzer und ein Blumenstrauß, konnten beide in Empfang nehmen. Danach mussten sie ihre Tanzkünste unter Beweis stellen.