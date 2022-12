Nach den vom Bamberger Zithervirtuosen Klaus Schauer umrahmten Gottesdiensten zum vierten Advent in der Höchstadter St.-Georg-Kirche brachten am Abend im Rahmen des vorweihnachtlichen Bußgottesdienstes die St.-Georgspfadfinder das Licht von Bethlehem nach Höchstadt.

Die alljährlich von den Pfadfindern durchgeführte Aktion nimmt ihren Anfang an der Geburtsgrotte in Bethlehem, wo für alle fünf Kontinente ein Licht zu Weihnachten entzündet wird. Für Europa landet dieses Licht zunächst in Wien, von wo aus die meisten europäischen Staaten ihre Nationalkerzen entzünden. In deutschen Metropolregionen wird das Licht dann weiterverteilt.

In der Nürnberger Frauenkirche entzündeten die drei Vorsitzenden der Höchstadter Pfadfinderjugend, Paula Lukasziewicz, Anna Eckstein und Matthias Dengler, eine Kerze für Höchstadt. Von einer Laterne umgeben, trugen sie das Licht in die finstere Stadtpfarrkirche, wo es Stadtpfarrer Kilian Kemmer , Pfarrer James Nangachiveetill, Pater Wolfgang Schumacher und Diakon Georg Paszek in Empfang nahmen und an die Gottesdienstbesucher verteilten.

Im vorangegangenen Bußgottesdienst spielte die Lichtsymbolik eine zentrale Rolle. Um Licht für andere werden zu können, „braucht es die wärmende und lichtreiche Nähe zu Jesus, der alle Dunkelheiten hell machen kann“, so Kilian Kemmer . Das Licht von Bethlehem kann während der Weihnachtsfeiertage in der Stadtpfarrkirche vor dem Altar entzündet werden. red