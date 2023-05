Verena Zepter von der Caritas Höchstadt freute sich über die zahlreichen Gäste im Kontaktcafé in Adelsdorfs Pfarrzentrum. Sie waren zu einer Gedichtlesung der Neu-Adelsdorferin Brigitte Bloß gekommen. Eigentlich war die Veranstaltung schon für Mai 2020 geplant gewesen, aber wegen Corona wurden ja sämtliche Aktivitäten abgesagt.

Die 81-jährige Dichterin stammt aus Fürth und lebt seit 2018 im neuen Ortsteil „Seeside“. Sie arbeitete zuletzt bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Verwaltungsbereich. 18 Jahre lang war sie im Fürther Stadtrat. „Ich hab schon mein Leben lang Gedichte geschrieben“, erzählt sie dem FT. Ihr Leben war nicht immer leicht und locker, zudem war es keinesfalls oberflächlich. Das, aber auch der Spaß, mit dem sie ihre Werke vortrug, spürte man auch in ihren Gedichten . Unter dem Motto „Von wolkig bis heiter“ hörten die gebannten Zuhörer Geschichten über Tiere wie zum Beispiel „Tiere sind auch nur Menschen“.

Ein weiteres Gedicht : „Der alte Kater im Lindenbaum, der sucht das Glück ganz oben. Derweil – er müsst’ nur runter schau’n – fänd’ er es vor sich am Boden.“ Auch die Verse „Purzel hatte nicht bedacht, auch wer große Sprünge macht, muss ohne Beute bleiben, dann wenn er nicht mehr so schnell kann“, waren zu hören.

Vielfältige Themen

Es menschelt bei ihr, vom einsamen Trinker, der unendlich allein ist, erzählt sie in Reimen genauso wie vom Elend armer Menschen oder von der arbeitslosen Roswitha: „Roswitha jammert immer, an Arbeit denkt sie nimmer, sie erhält ihr Geld vom Amt.“ Vom Wetter, über Leben mit Behinderungen, das Altwerden und über den Sonnenuntergang am Reuthsee – alles war wunderbar anzuhören und die Autorin bekam viel Applaus. „Ich schreibe für den kleinen Mann und nicht für Literaten“, betonte sie.

Mit dem Satz „Wie könnt’ ich jetzt noch Kuchen essen, hätt’ ich soeben ihre Zeit gefressen“ endete eine kurzweilige, aber auch zum Nachdenken anregende Lesung.

Motiviert durch die schönen Gedichte erhob sich Fritz Diller und rezitierte ein Mundartgedicht aus Bamberg. Zepter bedankte sich bei der Autorin: „Die Geschichten berühren das Herz!“ Zum Dank überreichte sie Bloß eine Tüte mit Soldan-Spezialitäten und einen Büchergutschein.

Das Kontaktcafé der Caritas ist dank der Unterstützung der Adelsdorfer Firma Dr. C. Soldan und dem großzügigen Überlassen des Raumes durch Pfarrer Thomas Ringer ein beliebter Treffpunkt für alle Bürger aus Adelsdorf und Umgebung geworden. Jeder, der Lust hat, ist eingeladen.