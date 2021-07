Die Büchertauschbörse im Freiwilligenzentrum „mach mit!“ der Caritas Neustadt/Aisch öffnet wieder. Lesefreunde kommen wieder zum Nulltarif an neuen Lesestoff in der Ansbacher Str. 6 (2. Stock) in 91413 Neustadt a. d. Aisch immer dienstags von 14 bis 16 Uhr unter Beachtung von Hygienevorschriften. Die Regale sind eingeräumt und es wartet viel interessanter Lesestoff . Foto: privat