Die Tierhaltungsschule Triesdorf veranstaltet am Freitag, 25. Februar, von 9 bis circa 16 Uhr einen Lehrgang „Fachgerechte Brut und Aufzucht von Geflügel“. Der Kurs ist sowohl für bäuerliche Geflügelhalter als auch für Rassegeflügelzüchter interessant. Im Seminar werden die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Brut und Aufzucht von Geflügel erläutert. Im praktischen Teil können die verschiedenen Brutapparate der Lehranstalten Triesdorf besichtigt werden. Das Schieren wird an Eiern aus verschiedenen Brutstadien geübt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter www.triesdorf.de erforderlich. Weitere Informationen unter E-Mail an ths@triesdorf.de oder Telefonnummer 09826/183002. red